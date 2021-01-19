25-летний житель Новокузнецка посреди ночи лишился новоприобретенного автомобиля. ВАЗ-2107, припаркованный возле забора частного дома, внезапно охватило пламя. Владельца разбудили соседи, которые заметили возгорание, но потушить машину не удалось.Потерпевший обратился в полицию. Выяснилось, что автомобиль подожгли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нашли подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, живущий неподалеку от потерпевшего и бывший его другом.Преступник признал свою вину и рассказал следователям, что поджег машину из мести. Несколько лет назад злоумышленник дал потерпевшему свои «Жигули», но последний вернул машину неисправной и отказался возместить ущерб. Когда пострадавший купил себе автомобиль, поджигатель решил припомнить ему старую обиду.Следователи возбудили дело в отношении подозреваемого за умышленное уничтожение чужого имущества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.