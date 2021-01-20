Кто больше платит за посещение ребенком детского сада – кемеровчане или новосибирцы? А может, барнаульцы? Ответ на этот вопрос дали специалисты Томскстата.Они проанализицровали плату за посещение ребенком детского сада в центрах регионов Сибирского федерального округа. Как оказалось, минимальная и максимальная стоимости разнятся в 1,7 раза! Кемерово же оказался на шестом месте из возможных десяти. Здесь за один день, проведенный ребенком в садике, платят в среднем 129,95 рубля.Меньше всего платят родители маленьких красноярцев – 88,64 рубля. На втором месте – Барнаул: 95,24 рубля. Далее следуют Абакан и Новосибирск: здесь родители платят 109 и 110 рублей соответственно, а в Омске – 117, 99 рубля.Больше, чем в Кемерове, за проведенный в саду день платят томичи – 135 рублей. Жителям Иркутска приходится выкладывать по 135, 62 рубля, а в Кызыле – по 138,07 рубля.Больше же всего в Сибири платят за посещение детского сада в Горно-Алтайске – 150, 95 рубля.