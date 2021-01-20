Совершил преступление, но не сумел замести следы 45-летний житель Кемерова. из-за него без связи остались жители целого дома.Была глубокая ночь, когда на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что в одном из многоэтажных домов на улице Инициативной повреждена линия связи. Когда Росгвардейцы прибыли на место, они действительно обнаружили на торце дома лишь часть кабеля – другая была оборвана. На снегу были ясно видны следы обуви, которые уводили в ближайший лесной массив. Стражи порядка пошли по ним, и вскоре обнаружили горящий костер. Возле огня сидел 45-летний мужчина.Позже выяснилось, что в зимнем лесу мужчина обжигал телефонный кабель. Он планировал, что позже сдаст его в пункт приема цветных металлов. В общей сложности мужчине удалось срезать около 20 метров линии связи. К слову, мужчина ранее уже имел судимость за кражи и грабеж.- Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии.