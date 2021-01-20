Ненужную одежду и постельное белье кемеровчане теперь смогут оставлять в экобоксах. Появятся эти экобоксы в городских супермаркетахПервые в областном центре экобоксы будут установлены в супермаркетах. В них можно оставить ненужные вещи - одежду, полотенца, постельное белье и прочие текстильные изделия. Причем состояние вещей может быть любым: от порванных и негодных к носке до новых. Те вещи, которые уже не годны к употреблению, активисты отвезут на переработку.- Вещи в хорошем состоянии направят нуждающимся гражданам, а вещи в отличном состоянии - в «Экодом», социальный экоцентр, который организаторы планируют открыть со временем, - сообщает комитет экологии и природных ресурсов Кемеровской области.Ко всем вещам, которые попадут в экобокс, предъявляется лишь одно требование: сами вещи должны быть чистыми и упакованы в пакеты.