Автомобиль сбил собаку на темной дороге в Новокузнецке. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП Новокузнецк"

В соцсетях появилась запись, в которой дорогу без освещения пытается перебежать собака. В этот момент на пса на полном ходу наезжает машина.

Инцидент произошел сегодня ранним утром в Новокузнецке, на улице Промстроевской в сторону ЗСМК. Видео с инцидентом очевидец аварии разместил в одной из социальных групп. Момент столкновения можно увидеть на 21-й секунде видео.

Как видно на записи, водитель не попытался затормозить и проехал через животное, не сбрасывая скорости. Не исключено, что для него появление его на дороге стало неожиданностью. Во время столкновения собака отлетела к другой машине, попутно покружившись пару раз.

Судя по записи, животное осталось в живых и сильно испугалось. Быстро встав на лапы, пес стремительно побежал прочь с дороги. О дальнейшей судьбе собаки автор видео не сообщает.