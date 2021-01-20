Гололед и морозы скуют Кузбасс 21 января Фото: Екатерина РОМАНОВА

Морозы и гололед, снег и метели - все это ждет кузбассовцев 21 января.

Синоптики предупреждают жителей региона о непогоде. В ночь на четверг температура воздуха опустится до -30… -34 градусов, при этом по югу региона будет теплее: лишь -13… -18. Днем воздух прогреется до -13… -18, по югу - до -3… -8 градусов.

Ожидается снег, изморозь, метели, гололедица, а также южный ветер, порывы которого могут достигать 14 метров в секунду. В такую погоду сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок, а если выезд все же необходим, заранее нужно убедиться в исправности автомобиля, иметь запас топлива, комплект теплой одежды, перекус, термос с горячим чаем, а также заряженный телефон. Еще следует быть внимательными на дороге. В сильные морозы облака пара и выхлопных газов автомобилей могут снижать видимость.

В свою очередь специалисты МЧС напоминают, что если автомобиль «замерз», ни в коем случае не следует его отогревать при помощи открытого огня. Тем же кузбассовцам, которые проживают в домах с системами печного, водяного и газового отопления, нужно особенно внимательно следить за исправностью оборудования, ни в коем случае не использовать неисправные электроприборы: это может привести к пожару.