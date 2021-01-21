В Кузбассе пьяная женщина убила сожителя шумовкой Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе пьяная женщина убила своего сожителя металлической шумовкой. Однако в тюрьму ее не отправили – пока.

Вопиющая бытовая драма разыгралась еще в 2018 году в Ленинск-Кузнецком районе, однако приговор по делу суд вынес только сейчас. В декабре 37-летняя на протяжении нескольких дней выпивала вместе со своим сожителем в доме знакомой, которой оба помогали по хозяйству. В один из таких дней гражданские супруги поссорились, и мужчина ударил свою благоверную кулаком в лицо. Спускать ситуацию на тормозах разгневанная женщина не стала и в ответ несколько раз ударила сожителя по голове металлической шумовкой. После того, как тот упал на пол, она нанесла ему еще несколько ударов.

Удивительно, но даже после этого супруги успокоились и продолжили выпивать дальше. Но на следующий день мужчине стало плохо – об этом он сообщил своей матери, к которой пришел в гости. Та вызвала бригаду скорой помощи и пострадавшего отвезли в больницу, но результата это не принесло. Через несколько дней мужчина скончался.

-Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. Примечательно, что она уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение сожителю телесных повреждений ножом, - рассказали в СУ СК России по кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил ей пять лет колонии общего режима. Но пока в места заключения она не отправится – отбывание наказания отсрочено до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.