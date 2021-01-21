В Ленинском районе Кемерова снесут гаражи

В Ленинском районе Кемерова будут гаражи. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерово

Илья Середюк сообщил о предстоящем сносе гаражей в Ленинском районе города Кемерово.

В Ленинском районе города Кемерово идет активное строительство новых домов и дорог. Так, одновременно с возведением жилого комплекса «Верхний бульвар» строится и продолжение дороги на бульваре Строителей. Об этом рассказал глава города Илья Середюк на своей странице в социальных сетях.

В свою очередь, одна из жительниц города поинтересовалась, будут ли закрывать отвал на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Марковцева. Также женщину волнует судьба гаражей, которые расположены на этой улице: «Отвал на Ленинградском - Марковцева, будут закрывать? И гаражи на улице Марковцева - от бульвара Строителей до Ленинградского?» - поинтересовалась кемеровчанка.

- Отвала в будущем там не будет. Гаражей тоже. Город развивается, эти места необходимы для нового строительства, - ответил горожанке Илья Середюк.