Оперштаб Кузбасса назвал город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб Кузбасса назвал город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом. Опубликована сводка на утро 21 января.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 22, Кемерово - 16, Междуреченск - 14, Мыски - восемь, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск - по семь, Белово - пять, Калтан, Краснобродский, Яшкинский муниципальный округ - по три, Анжеро-Судженск, Юрга, Беловский, Таштагольский и Новокузнецкий районы, Гурьевский, Тисульский и Топкинский муниципальные округа - по два, Березовский, Осинники, Полысаево, Мариинский район, Кемеровский, Юргинский и Яйский муниципальные округа - по одному, - рассказали в штабе.

Таким образом, за все время пандемии в регионе заболели 28 374 человека. Выздоровели 25 752 человека, в том числе 176 - за прошедшие сутки. Также один пациент скончался, а всего с весны прошлого года - 505.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 2117 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3186 человек.