Умерла еще одна жительница Кузбасса с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница региона, у которой медики ранее диагностировали коронавирус, умерла. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске, - сообщает оперативный штаб. -

С начала пандемии COVID-19 число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 505.

Напомним, за минувшие сутки заболели еще 111 жителей региона. Общее число заразившихся ковидом с середины марта 2020 года достигло 28 374 человек. Также за сутки выздоровели 176 пациентов, у которых ранее тесты на ковид оказались положительными. Таким образом, в Кузбассе 25 752 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 2117 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 3186 человек.