Подросток из Кузбасса избил и ограбил парня из-за рисунков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В октябре прошлого года компания молодых людей выпивала в бане на приусадебном участке. Между двумя гостями, юношами 17 и 20 лет, завязалась драка.

Во время застолья 20-летний молодой человек заснул. При виде этого в 17-летнем жителе Новокузнецкого района взыграла «художественная жилка» - он разрисовал тело и руки парня непристойными рисунками.

Когда молодой человек проснулся, он высказал претензии «художнику», а тот предложил выяснить отношения в драке. Потерпевший отказался. Когда гости стали расходиться, подросток снова предложил подраться. Не вынеся очередного отказа, он решил накинуться на парня с кулаками.

Во время драки подросток заметил на пальце избиваемого кольцо, которое тут же снял. Кроме того, заявил, что потерпевший должен ему пять тысяч рублей, так как проиграл в драке. Парень перевел часть суммы в тот же день, остальное - на следующий.

Пострадавший обратился в больницу, а затем заявил на своего обидчика в полицию. Подозреваемый вернул парню и деньги, и кольцо. Отметим, что подросток раньше не был замешан в противозаконных действиях и сотрудничает со следствием.

Пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области сообщает, что подростку грозит уголовное дело за грабеж с применением насилия и вымогательство. В настоящее время расследование дела продолжается.