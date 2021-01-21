Мужчина срезал путь и попал в больницу в Анжеро-Судженске Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Анжеро-Судженске накануне произошло дорожно-транспортное происшествие - сообщает областная Госавтоинспекция. Около 20.15 водитель Toyota Sprinter сбил пешехода.

56-летний мужчина, по всей видимости, очень спешил и решил сократить свой путь, перейдя дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода. В этот момент на него наехала машина. Мужчина сильно пострадал. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия расследуются. После этого будет принято решение о наказании в соответствии с законодательством.

За прошлый год в Кузбассе произошло 735 наездов на пешеходов. 682 человека отделались травмами, 91 человек погиб. С начала этого года сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса оштрафовали 2,5 тысячи пешеходов, нарушающих правила.