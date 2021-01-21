В Кемерове до трех полос расширят участок Соснового бульвара Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове в этом году планируется реконструировать участок Соснового бульвара в Рудничном районе, в том числе расширить его до трех полос. Об этом рассказали в мэрии.

Во время дорожно-строительных работ будет реконструирован участок Соснового бульвара протяженностью 984 метра от поворота на кардиоцентр до проспекта Шахтеров. По проекту количество полос увеличится с двух до трех, каждая будет шириной 3-3,5 метра. А перед самим проспектом Шахтеров число полос увеличится до четырех.

Расширить проезжую часть планируется за счет переустройства одной нитки трамвайной линии с контактной сетью. Также будет выполнено наружное освещение, установлен светофор на пересечении с улицей Институтской, реконструирован светофор на пересечении с проспектом Шахтеров. Запланированы вынос и переустройство инженерных сетей, строительство закрытой сети ливневой канализации, обустройство пешеходных тротуаров с пандусами, велосипедных дорожек, благоустройство территории.

В настоящее время проект находится на госэкспертизе.