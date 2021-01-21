Владыка окропил святой водой пациентов ковидария в Кузбассе. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

19 января ковидный госпиталь Новокузнецкой больницы №1 посетил вместе со священнослужителями Владыка Новокузнецкий и Таштагольский Владимир. Фотографии с места события опубликовал Сергей Кузнецов в своем Instagram.

Архипастырь в защитном костюме пообщался с пациентами ковидария и помолился об их здоровье, окропив святой водой. Каждый пациент получил в дар небольшую икону «Крещение Господне».

Владыка Владимир также пообщался с персоналом больницы. Он поблагодарил врачей и медсестер за самоотверженный труд и пожелал им здоровья. Отдельную признательность Владимир выразил главврачу больницы за сотрудничество с новокузнецкой епархией.

Сергей Кузнецов в посте пишет, что приезд Владыки стал хорошей духовной поддержкой пациентов и персонала:

«Уверен, приезд Владыки стал хорошей духовной поддержкой и для пациентов, которые находятся на госпитализации, и для медицинского персонала, потому что работа в СИЗах – это тоже очень тяжелый труд», - пишет мэр Новокузнецка.

В настоящее время в Новокузнецкой больнице №1 от новой коронавирусной инфекции лечится 204 пациента, большая часть из них люди от 60-и лет. Помощь им оказывает порядка 40 работников. С апреля по декабрь прошлого года удалось вылечить около шести тысяч пациентов.