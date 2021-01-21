В Кузбассе мужчина ездил с правами, которые купил в киоске. Фото: Дмитрий УШАРУК

Сотрудники ГИБДД в Прокопьевске, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль. 48-летний водитель Lifan Solano озадачил сотрудников Госавтоинспекции своим водительским удостоверением. Оно выглядело как подделка.

Полицейские решили прогнать документ по базе данных. Проверка показала, что права с указанным в бланке номером не выдавались. Более того, выяснилось, что мужчина ранее был лишен своих настоящих прав за вождение в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело за подделку документов. В ходе экспертизы выяснилось, что мужчина купил «права» в киоске и вклеил туда свое фото.

Суд вынес обвиняемому приговор. Теперь прокопчанину придется заплатить штраф в размере десяти тысяч рублей.