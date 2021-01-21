Житель Мысков похитил возлюбленную и пообещал убить ее Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

30-летний житель Мысков похитил бывшую сожительницу. Спасти женщину из рук похитителя удалось лишь сотрудникам полиции.

В сентябре 2020 года жительница города Мыски вместе с ребенком отправилась в гости к родственникам. Она шла по одной из улиц частного сектора, когда ее заметил проезжавший мимо бывший сожитель. Мужчина заявил, что хочет поговорить с ней. Женщина согласилась на разговор, передала ребенка родственникам. Вскоре те обратили внимание на то, что разговор экс-супругов вышел из мирного русла, мужчина ударил женщину по лицу и затолкал в машину. После этого автомобиль уехал. Родственники звонили ему, прочили отпустить женщину, но тот отказался.

Разговор между бывшими супругами проходил на повышенных тонах. Женщина пыталась сбежать из квартиры, но мысковчанин догнал, схватил ее за руки и заявил, что убьет, если та попробует уйти.

Позже, когда мужчина пришел вместе с дамой сердца в полицию, она должна была сказать, будто была у него дома по доброй воле. Но вместо этого женщина попросила о помощи и написала заявление о похищении

- Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.