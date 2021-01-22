Полиция предостерегает кузбассовцев от походов на митинги

За участие в несанкционированных митингах кузбассовцы понесут ответственность Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Об ответственности за участие в несанкционированных митингах кузбассовцев предупредили сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области.

В соцсетях распространяется информация с призывом принять участие в несанкционированных акциях. Эти митинги, согласно сообщения в соцсетях, назначены на 23 января 2021 года.

- Предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Стражи порядка отметили, что правонарушители будут привлечены к предусмотренной законом ответственности. Поэтому не нужно поддаваться на провокации и принимать участие в подобных мероприятиях.