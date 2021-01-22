42,5 тысячи доз вакцины от коронавируса привезут в Кузбасс до конца января Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе продолжается прививочная кампания от коронавирусам. Как сообщил заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник, в скором времени в Кузбасс прибудут новые партии вакцины.

На первом этапе Кузбасс получил порядка 15 тысяч вакцины. Предполагалось, что ежедневно прививки будут получать по 1000 человек ежедневно. Однако желающих оказалось намного больше.

- Очень хорошая тенденция, что сегодня во много преодолены те предубеждения, которые были у части наших жителей относительно вакцины. Они посмотрели на тех, кто привился раньше - никаких существенных осложнений и побочных эффектов у привившихся нет. Поэтому сегодня количество желающих привиться выросло в разы, действительно кратно, - отметил замгубернатора Кузбасса Алексей Цигельник. - На сегодняшний день мы привили всех желающих, и, ну скажем так, перевыполнили все планы, которые у нас были

К концу следующей недели в Кузбасс прибудет порядка 42,5 тысяч вакцин, а в течение февраля – еще 75 тысяч. Все, кто хочет пройти вакцинацию, уже могут записываться на февраль. Те же, кто записался на следующую неделю, скорее всего, получат вакцину на несколько дней позже запланированного.

- На этой неделе и в начале следующей завершим вакцинацию коллективов учреждений соцзащиты, ветеранские организации. И, начиная с первой недели февраля, вернемся к вакцинации всех желающих, - отметил Цигельник.

Поставить вакцину можно в поликлиниках и дополнительно открытым в торговых центра Новокузнецка и Кемерова прививочных кабинетах.

Записаться на прививку можно по телефону 112, на портале «Врач 42» и в поликлиниках.