30 миллионов рублей не хватает мэру кузбасского города на собак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава города Белово Алексей Курносов рассказал о том, как решается проблема бродячих собак в городе. Он отметил, что на отлов, содержание и стерилизацию собак нужно 30 миллионов рублей в год.

Алексей Курносов отметил, что сейчас все чаще поступают сигналы от жителей города о том, что в разных местах города собираются своры собак. Мэр отметил, что раньше, когда была разрешена иммобилизация животных, такого наплыва не наблюдалось. Теперь же, согласно закону, бездомных собак нужно отлавливать и доставлять в пункты передержки для стерилизации и чипирования, потом же животных возвращают на прежние места обитания.

- В прошлом году работы по отлову, перевозке и стерилизации собак в рамках контракта осуществляли специалисты УК «Жилкомхолдинг». На этот год подрядчик еще не определен. Первый аукцион не состоялся, объявлен повторно. Его результаты станут известны к концу месяца, - отметил Алексей Курносов.

Также мэр привел такие данные: отлов, стерилизация, чипирование и прочее для одной собаки обходится примерно в 10 тысяч рублей в месяц. В городе, по оценкам специалистов, порядка 3 000 собак, а значит, необходимо 30 миллионов рублей на эти цели. При этом бюджет города – дефицитный, на 91 миллион рублей. Поэтому в первую очередь бюджетные средства направляются на зарплаты медикам, ремонты школ и садов.

- Да, и мне жаль собак. Но люди важнее, - заметил Алексей Курносов.

Также глава города Белово написал на своей странице в соцсетях, что в городе разработана программа поддержки предпринимателей. Тем, кто захочет открыть приют или гостиницу для животных, могут быть предоставлены гранты. Возможно также и возмещение затрат на приобретение оборудования.

Информацию можно узнать по телефону 8 (384-52) 2-49-96.