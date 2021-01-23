Кузбассовцы залезли в дом пенсионерки и обворовали ее Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Киселевске двое мужчин залезли в дом 78-летней женщины и обворовали ее. Теперь их могут отправить в тюрьму на срок до шести лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, пенсионерка обратилась в полицию после того, как обнаружила, что из ее дома пропали вещи. Неизвестные украли металлические изделия, чугунный казан и бытовую технику. Специалисты оценили ущерб в 16 тысяч рублей.

Правоохранители приступили к расследованию и нашли подозреваемых: 29-летнего и 36-летнего местных жителей. Днем они украли металлические изделия, которые находились в постройках на территории дома потерпевшей. Затем подозреваемые сдали их в пункт приема металлолома. Оказалось, что один из них вернулся на место преступления вечером. Через окно мужчина залез в дом и украл телевизор, казан и музыкальную технику.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. В настоящее время Киселевский городской суд рассматривает материалы этого преступления.