В Кузбассе грузчик уронил хлеб на снег, собрал его и отдал в магазин

Фото: https://vk.com/typical_kmr

Кемеровчанин снял на камеру, как грузчик уронил хлеб на снег, а затем собрал его и унес в магазин. Фотографии появились в соцсети.

На снимках видно, что из лотка выпало более десятка буханок. Автор фото написал, что инцидент произошел рядом с магазином на Ленинградском проспекте. Подписчики группы, в которой опубликовали кадры, выразили свое мнение по этому поводу. Кого-то возмутил поступок грузчика. Но есть и те, кто не увидели в этом ничего особенного, и не осудили работника.

Некоторые горожане поделились своими историями о том, что это не самое страшное, что может произойти с булочными изделиями. Например, подписчик написал, что работал в пекарне и увидел, как там убили таракана прямо на хлебе.

Фото: https://vk.com/typical_kmr

Фото: https://vk.com/typical_kmr