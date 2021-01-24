Жители междуреченской многоэтажки добираются домой по сугробу. Фото: Типичный Междуреченск/ vk.com

Жителям одной из многоэтажек в Междуреченске приходится добираться до дома через большой снежный сугроб. Управляющая компания уже неделю не вывозит снег, который сбросили с крыши.

Накануне один из жильцов дома на Лукиянова 27 пожаловался в местном паблике, что управляющая компания уже неделю не может привести в порядок территорию у подъезда. Появившийся после уборки крыши массивный сугроб доставляет дискомфорт жителям дома, мешая нормальному проходу.

«Вот такую гору мы преодолеваем, выходя из подъезда. Дверь открывается только для прохода. Снег сбросили с крыши еще неделю назад. УК не реагирует! Лукиянова 27» - говорится в сообщении.

В комментариях один из пользователей высказал непопулярное мнение, что жильцы могли бы самостоятельно расчистить дорогу, не дожидаясь действий управляющей компании. Однако большинство с ним не согласилось, указав на то, что жильцы оплачивают услуги ЖКХ, в которые входит и уборка снега с придомовой территории.