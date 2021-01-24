Страшные прогнозы сбылись: -43 градуса будет в Кузбассе в понедельник Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 25 января. По области в эти сутки температура опустится до минимальной отметки в -43 градуса.

В ночь на 25 января по области ожидается -33…-38 градусов, по северу при прояснениях до -43 градусов. По югу местами будет теплее – от 23 до 28 градусов со знаком минус. Днем воздух в регионе прогреется до -27…-32 градусов, по северу ожидается до -37. Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, ночью по югу области пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается.

В Кемерове ночью столбики термометров покажут -36…-38 градусов, днем будет -30…-32 градуса. Ветер будет дуть с той же скоростью, что и по области в целом, осадков не ожидается.