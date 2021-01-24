Как будут учиться школьники 25 января в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 25 января, дети ожидаемо пойдут в школу. Рассказываем, как будут учиться школьники разных классов.

По прогнозам синоптиков, в регион придет резкое похолодание, а это значит, что детям отдельных возрастных групп придется остаться дома. Сообщения руководство школы и классные руководители заранее написали в родительских чатах в мессенджерах.

-Дочка учится в первом классе, завтра на занятия не идем, будет на уроках удаленно, - рассказала мама первоклассницы школы №36 в Рудничном районе Кемерова.

Такая же ситуация сложилась у другой нашей читательницы, чья дочь учится в третьем классе гимназии №1 областного центра. «В школу не идем, занимаемся дистанционно, - рассказала она. – По вторнику дополнительно скажут завтра».

Напомним, что в соответствии с температурными режимами, не учатся:

-1-4 классы при температуре -27 градусов и ниже;

-1-6 классы при температуре -30 градусов и ниже;

-1-8 классы при температуре -32 градуса и ниже;

-1-11 классы при температуре -36 градусов и ниже.