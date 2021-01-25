Из-за аномальных морозов отменены автобусные рейсы в Кузбасс Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за аномальных морозов, которые вернулись на юг Западной Сибири, отменены автобусные рейсы в Кузбасс. Об этом сообщили в справочной автовокзала Новосибирска.

Уже в воскресенье, 24 января, было отменено пять рейсов до Кемерова и Белова с новосибирского автовокзала-главного, автостанции «ЖД Вокзал» и автостанции «Толмачево».

В понедельник, 25 января, отменяются рейсы на 8.10 и 12.25 до Белова, на 8.30? 11.30, 12.15 до Кемерова, на 9.00 до Новокузнецка с главного новосибирского автовокзала, с автостанции «ЖД Вокзал» на 7.30, 9.00, 11.00, 12.10, 12.50, 20.40 до Кемерова, на 7.30 и 11.50 до Белова и на 8.20 о Новокузнецка. Также не получится у пассажиров уехать из Новосибирска с автостанции «Толмачево» на 6.30, 10.10 и 19.40 в Кемерово и на 7.20 в Новокузнецк.