Вандалы разнесли подъезд многоквартирного дома в Кемерове

В Кемерове группа подростков среди ночи ворвалась в один из подъездов многоквартирного дома, чтобы развлечься. В результате инцидента пострадало общедомовое имущество.

В минувшую субботу, среди ночи, пятеро подростков совершили в подъезде одной из кемеровских многоэтажек акт вандализма. Видеозапись инцидента появилась в одной из местных сообществ в соцсети. На ролике видно, как один из хулиганов силой открывает двери лифта, что приводит к его поломке. Внутрь заходят две девушки, которые принимаются делать селфи.

Автор ролика, выложивший запись, просит распространить ролик и выяснить личность подростков:

«Вот такие аборигены попались на камеру. Просто смотреть противно, обезьяны в клетках себя ведут лучше. Выложите и помогите распространить, может, их родители увидят, каких красавцев воспитали», - пишет автор в посте.

По всей видимости, кому-то из подростков пришла в голову идея сфотографироваться с искусственным камином, стоящим напротив, но сделать это в лифте. Недолго думая, один из хулиганов вырвал камин и затащил его в лифт. Вандалы попозировали с элементом интерьера в лифте и, сделав пару кадров, решили от него избавиться.

В комментариях к видео пользователи соцсетей призвали найти и наказать «аборигенов», а также их родителей.