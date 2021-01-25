В Новокузнецке приставы спасли алиментщицу от пожара. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Новокузнечанка задолжала своим собственным детям 260 тысяч рублей по алиментам. Однако очередной визит судебных приставов ее не расстроил, а наоборот - оказался спасением.

Жительница Новокузнецка оказалась нерадивой матерью: она является должницей по алиментам, причем долг достиг уже 260 тысяч рублей. Так как она не спешит выплачивать задолженность, к ней отправились судебные приставы. Они должны были доставить женщину к дознавателю. Однако когда приставы вошли в подъезд, они увидели, что из щелей входной двери идет дым.

Приставы принялись стучать в дверь и в конце концов сумели достучаться до хозяев. Как оказалось, горожанка поставила разогреваться на плиту обед, а потом забыла об этом и вместе с сожителем уснула. Лишь громкий стук разбудил ее и спас жизнь.

- Судебные приставы УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу самостоятельно ликвидировали очаг возгорания до приезда пожарных, должнице и ее гражданскому супругу оказали первую помощь, - сообщает пресс-служба ведомства.

Горожанка горячо поблагодарила приставов за спасение. Однако ЧП не помешало слугам закона доставить должницу на прием к дознавателю.