В Кузбассе двое школьников не вернулись после уроков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе двое школьников не вернулись домой после уроков. О пропаже брата и сестры сообщила их мать.

В отдел полиции Новокузнецка обратилась 43-летняя женщина с заявлением о пропаже несовершеннолетних детей. Она сообщила, что ее 10-летняя дочь и 8-летний сын после занятий в школе не вернулись домой.

Незамедлительно были организованы поиски школьников, в них приняли участие полицейские, инспекторы ПДН. Ориентировки на пропавших без вести детей были переданы нарядам полиции, задействованным в системе единой дислокации. Брата и сестру обнаружили спустя несколько часов. Как оказалось, дети решили самостоятельно погулять и пошли покататься на горке.

Сейчас обоих детей поместили в социальное учреждение, а в отношении родителей составлен протокол за неисполнение ими своих обязанностей. Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.