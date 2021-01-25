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За изготовление кастета из аккумулятора жителю Кузбасса грозит срок

Рецидивист может получить два года лишения свободы
Фаяз Алекберов
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За изготовление кастета из аккумулятора жителю Кузбасса грозит срок. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

За изготовление кастета из аккумулятора жителю Кузбасса грозит срок. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

24-летний житель Ленинск-Кузнецка может понести уголовное наказание за изготовление кастета из автомобильного аккумулятора. Рецидивисту светит до двух лет лишения свободы.

Ранее судимый житель Ленинск-Кузнецка снова оказался в поле зрения полиции и был задержан. В ходе обыска, у рецидивиста обнаружили самодельный кастет, который он, по его словам, носил с собой во время прогулок по городу. Мужчина изготовил холодное оружие из свинцовых пластин автомобильного аккумулятора.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Кемеровской области, материалы дела переданы в суд на рассмотрение. «Рукодельнику» грозит срок до двух лет лишения свободы за незаконное изготовление оружия.

Криминал