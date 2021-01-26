Сотрудники Юргинской ТЭЦ сообщили о массовых невыплатах зарплаты. Фото: Пресс-служба Юрмаша

Сотрудники Юргинской ТЭЦ сообщили губернатору Кузбасса о массовых невыплатах заработной платы. Информация была опубликована в аккаунте Сергея Цивилева в соцсетях.

«Работникам снова задерживают зарплату. Дата выплаты заработной платы по документам должна осуществляться не позднее 15-го числа каждого месяца. Год начался с того, что зарплату сначала перенесли на 20-е января, затем на 22-е. В конечном счете выплаты так и не поступили. Как можно работать в таких условиях? На что рассчитывать людям и как быть уверенными в завтрашнем дне? На что и чем кормить детей?» - написал житель в Instagram главы региона.

Обращение увидели представители администрации города Юрги и дали официальный ответ. Ссылаясь на информацию, полученную от руководства ООО «Юргинская ТЭЦ», они объяснили, что задержка зарплаты произошла в связи с окончанием срока трудового договора руководителя предприятия 31 декабря 2020 года, а также длительными новогодними выходными.

«Это не позволило своевременно провести все необходимые процедуры по переоформлению его права подписи финансовых документов, - прозвучало в официальном ответе. - Право подписи руководителя подтверждено 22 января 2021 года. После осуществления всех регламентных финансовых процедур в течении 3 суток (то есть ориентировочно 26 января) заработная плата будет перечислена на лицевые счета сотрудников».