Жительница Кузбасса растратила грант на стельки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе женщину признали виновной в растрате гранта на бизнес по производству стелек. Приставы взыскали с бизнес-леди компенсацию материального ущерба.

В Таштаголе индивидуальная предпринимательница получила от местной администрации 300 тысяч рублей на развитие бизнеса по производству ортопедических стелек. Женщина должна была использовать средства по назначению и предоставить отчет, однако ни того, ни другого она не сделала.

Бизнес-леди признали виновной в растрате гранта. Как сообщает сайт службы судебных приставов по Кемеровской области, ей было назначено выплатить 200 тысяч рублей компенсации материального ущерба в пользу департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Кроме того, она получила один год лишения свободы условно.

Женщина не выплатила деньги в установленный срок. Судебные приставы взыскали все средства принудительно.