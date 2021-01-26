В Таштаголе подростки устроили массовую драку. ФОТО: кадр видео "Открытый город"

Видео с жестоким избиением одной группы подростков другой группой попало в интернет.

В интернете появилось видео, снятое подростками в Таштаголе. «Оператор» запечатлел драку, которую правильнее назвать избиением. Предположительно, драка произошла рядом в бассейном в Таштаголе. Туда на тренировку, приехали подростки из Шерегеша, а местные парни подкараулили их, заставили пройти в скрытое от посторонних глаз место и стали избивать. По несколько человек они набрасывались на оппонентов, которые были в меньшинстве и могли лишь защищаться, прячась от ударов. Били уже лежащих на снегу мальчишек по лицу и голове ногами, прыгали на них сверху. Тех, кто пытался убежать, догоняли и продолжали избивать. При этом нападавшие позировали перед камерой, указывали друг другу, кого стоит ударить еще несколько раз, а кого уже можно оставить.

Появившиеся в сети кадры стали поводом для областной прокуратуры организовать проверку.

- Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана оценка полноте проводимой работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками и семьями, в которых они воспитываются, выяснены причины и условия, способствовавшие противоправному деянию, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проводит проверку и областной Следком.

- Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации. Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в Следственом Управлении СК РФ по Кемервоской области.