В Кемерове женщине из-за головной боли потребовалась помощь спасателей. ФОТО: Кемеровская служба спасения

В Кемерове, из-за сильной головной боли, женщине потребовалась помощь спасателей. Она заперта одна в квартире и не могла пошевелиться.

Спасатели получили звонок от взволнованного кемеровчанина. Он сообщил, что пришел в гости к маме, однако та не открыла дверь и не отвечает на звонки. Со своим ключом он не смог попасть в квартиру – дверь была заперта изнутри.

На место прибыли сотрудники службы спасения. Они проникли в квартиру на третьем этаже через балкон. Сотрудники обнаружили женщину, она лежала на диване. 60-летней женщине требовалась помощь. Она тяжело дышала и не могла пошевелиться.

Она рассказала, что проснулась от сильной головной боли и хотела выпить таблетки от давления, которые были на кухне. Однако, женщина не смогла подняться, а телефон, чтобы позвонить сыну, выпал из рук.

Врач-спасатель оказал ей первую помощь. Женщину доставили в больницу. Как сообщает сайт Кемеровской службы спасения, предположительно, у нее случился гипертонический криз.