Пожар в двухэтажном здании в Кузбассе попал на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Сегодня днем в Кузбассе горело двухэтажное здание. Видеозапись произошедшего опубликовали в соцсетях.

В Юрге 26 января двухэтажное здание с офисами и гаражами охватило пламенем. Инцидент запечатлел на видео один из подписчиков местного сообщества в социальной сети. По словам автора, пожар произошел на Ленинградской улице. В четырнадцатисекундном ролике видно, как горит крыша здания и из нее валит густой дым, напротив стоят две пожарные машины.

«Пожар в Юрге, на Ленинградской . Горит двухэтажное здание. На первом этаже гаражи, на втором офисы» - пишет автор в посте.

Пожар удалось ликвидировать. О пострадавших в пожаре не сообщается. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.