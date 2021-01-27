В Кузбассе на глазах 15-летнего мальчика убили мужчину Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Кузбассе на глазах 15-летнего мальчика был убит мужчина. Подросток пытался помочь пострадавшему, но было слишком поздно.

Инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком в марте прошлого года. 34-летняя женщина вместе со своим сожителем распивали дома спиртное, где также находился 15-летний сын хозяйки. В какой-то момент ей позвонили с неизвестного номер, что и стало завязкой бытовой драмы. Гражданский супруг женщины разозлился из-за того, что номер был не определен и приревновал сожительницу. Между ними сначала завязалась ссора, а затем и драка.

Взрослых разнял мальчик, но затишье длилось недолго. Пара снова начала ссориться, и в пылу конфликта женщина бросилась на кухню за ножом. Им на нанесла обидчику смертельный удар в шею. Подросток вызвал скорую, но прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего.

-Присяжные заседатели признали женщину виновной в инкриминируемом ей преступлении, на основании их вердикта приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.