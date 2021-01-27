Кузбассовец с разводным ключом напал на бывшую супругу. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Страстное желание пообщаться с бывшей супругой привело одного из жителей Междуреченска на скамью подсудимых. Мужчина в качестве последнего довода использовал разводной ключ.

Отношения супругов из Междуреченска давно закончились, однако мужчина решил в очередной раз пообщаться и выяснить отношения. Он выпил для храбрости и заявился к своей бывшей жене. Однако 38-летняя женщина не пожелала вести разговоров с нетрезвым мужчиной и попросту не открыла дверь.

Тогда 34-летный экс-супруг вышел во двор и разводным ключом стал бить по автомобилю «Дэу Нексия», который принадлежал женщине. Когда владелица автомобиля увидела это, она тут же вызвала стражей порядка.

- Прибывший на сигнал экипаж Росгвардии задержал дебошира на месте происшествия, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства с целью проведения процессуальной проверки росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.