В Кузбассе из-за мести сожительнице мужчину оштрафовали на семь тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе мужчина семь раз позвонил в полицию, чтобы отомстить сожительнице. Ему придется заплатить штраф за ложные вызовы.

В течение недели 51-летний житель Новокузнецка, будучи пьяным, семь раз звонил в местную полицию и заявлял о краже денег. Мужчина утверждал, что сожительница похитила его сбережения на 40-100 тысяч рублей.

Оказалось, что никто денег не крал. Мужчина поссорился со своей сожительницей и решил ее наказать.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, стражи порядка составили на телефонного хулигана семь протоколов за ложный вызов. Суд рассмотрел материалы и назначил мужчине выплатить штраф на сумму семь тысяч рублей.