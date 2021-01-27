Как будут учиться школьники 28 января в Кузбассе Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В среду, 27 января, с утра в Кузбассе начало теплеть, и, по обещаниям синоптиков, такая погода продержится ближайшие дни. А это значит, что уже понятно, как будут учиться школьники в четверг, 28 января.

Напомним, что министерством образования и науки Кузбасса рекомендуется установить ограничения посещения занятий обучающимися в зимний период при следующих температурах:

- для учеников 1-4-х классов при температуре -27 градусов и ниже;

- для учеников 1-6-х классов при температуре -30 градусов и ниже;

- для учеников 1-8-х классов при температуре -32 градуса и ниже;

- для учеников 1-11-х классов при температуре -36 градусов и ниже.

По прогнозам Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 29 января, по области ожидается ночью -7… -12 градусов, по северу -16… -21. Днем воздух прогреется до -3… -8, по северу будет до -14. Подует юго-западный ветер, ночью его скорость составит 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 13-18 метров. Днем - 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров. Ожидается облачная погода. Ночью пройдет снег, местами сильный. Днем снег будет небольшим либо умеренным, кое-где метели. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Таким образом, ничего не мешает ученикам всех классов завтра выйти на занятия в очном режиме.