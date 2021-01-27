5,5 миллиарда рублей направят на строительство и ремонт дорог в Кузбассе. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе в 2021 году на строительство и ремонт дорог будет направлено 5,5 миллиарда рублей. Такие планы озвучили областные власти.

В текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные» дороги в регионе запланировано привести в порядок 145 километров магистралей.

- Строительство, в том числе дорожное, стало драйвером развития экономики Кузбасса. В 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было построено и отремонтировано 189 километров дорог. В текущем году планируем сделать по нацпроекту почти 145 километров, в том числе 111,8 километра трасс регионального значения, 20 километров улиц в Кемеровской агломерации и почти 12 километров - в Новокузнецкой, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, в Кемерове уже определены подрядчики, которым предстоит отремонтировать девять участков дорог. В целом в областном центре планируется обновить покрытие 27 улиц. Также будет закончен капремонт Соснового бульвара, продлят улицу Институтскую от пересечения с Сосновым бульваром до Кузбасского проспекта.

В Кемеровском округе отремонтируют три автомобильные дороги общей протяженностью 2,3 километра - это улица Полевая в селе Березово, улица 3-я Рабочая на Металлплощадке и улица Школьная в селе Елыкаево.

В Новокузнецке приведут в нормативное состояние девять участков на улицах Кузнецкого, Центрального и Новоильинского районов.

Также в этом году продолжится капремонт участка трассы Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол - единственной дороги к горнолыжному курорту Шерегеш. Продолжится ремонт участка дороги Томск - Мариинск протяженностью 20 километров.

Напомним, что в 2020 году в Кузбассе построено и отремонтировано 385 километров дорог, из них 189 - по нацпроекту.