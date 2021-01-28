В Кузбассе мужчина задушил знакомого гирляндой Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе местного жителя обвиняют в убийстве знакомого. В ходе ссоры мужчина задушил его электрической гирляндой.

В Кемерове 55-летний местный житель отправится под суд. В сентябре прошлого года он и его 33-летний знакомый выпивали в доме, за которым обвиняемый присматривал, пока строил баню.

Во время употребления крепких напитков между мужчинами завязалась словесная перепалка. В ходе ссоры 33-летний молодой человек попытался ударить мужчину, но промахнулся. Это разозлило обвиняемого, и тот несколько раз ударил собутыльника в лицо. Молодой человек упал. Мужчина решил добить его и отправился в другую комнату за электрической гирляндой. Ей он и задушил потерпевшего.

Убийца рассказал об инциденте соседям, и те вызвали полицию. Его задержали, он признал свою вину. В рамках расследования мужчине назначили психиатрическую экспертизу, которая показала, что он отдавал отчет своим действиям - его признали вменяемым.

По сообщению СУ СК РФ по Кемеровской области, следователи передали все материалы дела в суд на рассмотрение. Подозреваемого обвиняют по статье «Убийство».