О смертности от коронавируса среди врачей рассказали в Минздраве Кузбасса Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время брифинга, который проходил 28 января в Кузбассе, заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова рассказала о случаях смерти от коронавируса среди медиков.

Замминистра отметила, что с начала пандемии коронавируса в Кузбассе это заболевание было диагностировано у 2428 работников медицинских организаций. По данным Фонда социального страхования 1619 человек получили выплаты в связи с заболеванием коронавирусом при выполнении своих обязанностей.

- Выплат, связанных со смертельным исходом, нет. Поэтому смертельных исходов наших медицинских работников, связанных с коронавирусом, среди врачей не было, - отметила Оксана Абросова.

Также Оксана Абросова добавила, что сейчас уменьшается число медработников в красной зоне. И если в пиковые моменты пандемии в «красной зоне» работало около трех тысяч человек, то сейчас в ковидарях оказывают помощь 1800 человек.