Как в Кузбассе будут прививать от COVID-19 коренные малочисленные народы Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, как в Кузбассе будут прививать коренные малочисленные народы. Об этом рассказал представитель регионального министерства здравоохранения.

В четверг, 28 января, прошел традиционный брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Один из вопросов, которые поступили специалистам от журналистов, касался особенностей вакцинации от COVID-19 коренных малочисленных народов, а также жителей отдаленных территорий. Представителей СМИ интересовало, не потребуется ли для этого медикам вертолет.

В спецтехнике необходимости нет, заверила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

- Мы планируем привить 60 процентов взрослого населения вне зависимости от места проживания, - отметила она. - Если жители этих населенных пунктов выразят желание вакцинироваться, то будет сформирована мобильная прививочная медицинская бригада, которая приедет и сделает прививку.

Практика массовой вакцинации населения от других инфекций в таких случаях уже есть, отмечают специалисты. Механизм отработан как в отношении детей, так и взрослых.