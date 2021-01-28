Роспотребнадзор прокомментировал принудительную вакцинацию от коронавируса в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора ответили на вопрос кузбассовцев, известно ли им о случаях принудительной вакцинации от коронавируса.

- В Роспотребнадзор поступают вопросы об обязательности вакцинации, и мы всегда говорим, что вакцинация - добровольная. Но всегда есть приоритетные группы - те, которые имеют большое количество контактов. Эти люди могут быть потенциальным источником инфекции для большого количества окружающих. Это медики, педагоги, работники транспорта, - отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова.

Маргарита Новоселова подчеркнула, что в подобных организациях и на предприятиях постоянно ведется разъяснительная работа, и, возможно, она была воспринята как сообщение о принудительной вакцинации от коронавируса.

- Принудительной иммунизации у нас нет, вакцинация - добровольная, - еще раз добавила начальник отдела эпиднадзора Маргарита Новоселова.