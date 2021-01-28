Сергей Цивилев сложит с себя отдельные полномочия губернатора Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК

Сергей Цивилев планирует сложить с себя отдельные полномочия губернатора Кузбасса. Это произойдет после реформирования правительства региона.

27 января состоялось шестнадцатое заседание Законодательного собрания Кузбасса, на котором в первом чтении был рассмотрен проект закона «О внесении поправок в Устав Кемеровской области». Его на обсуждение внес Сергей Цивилев. Законопроектом предлагается пересмотреть структуру регионального правительства. В частности, сейчас губернатор является как высшим должностным лицом, так и руководителем высшего исполнительного органа. После принятия закона появится отдельная должность руководителя высшего исполнительного органа. Такое разделение, кстати, уже существует в 26 регионах страны.

Как было отмечено в ходе заседания, новая должность будет иметь двойное наименование: первый заместитель губернатора - председатель правительства Кузбасса. А заместителем самого председателя правительства Кузбасса предложено стать министру финансов.

Вместе с тем в целях обеспечения стабильности деятельности правительства Кузбасса и сохранения за губернатором руководящей роли в координации деятельности исполнительной власти за ним предлагается сохранить ряд ключевых функций, связанных с организацией деятельности правительства.

В свою очередь, новый председатель правительства будет руководить высшим исполнительным органом Кузбасса, в том числе подписывать акты правительства региона.

На шестнадцатом заседании депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.