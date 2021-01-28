Минздрав Кузбасса объяснил, почему не нужно тестирование на антитела к коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минздраве Кузбасса объяснили, почему не нужно проходить тест на антитела к коронавирусу перед прививкой. Этот вопрос волнует многих жителей, решившихся на вакцинацию.

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, заместитель министра здравоохранения Оксана Абросова сообщила, что тестирование на антитела к коронавирусу больше не является обязательным.

- Нам уже неоднократно давало разъяснения Министерство здравоохранения России: если человек знает, что у него есть антитела и имеет результаты тестов, то он не вакцинируется. Обследование перед вакцинацией - не обязательная процедура, - сообщила заместитель министра здравоохранения Оксана Абросова.

При этом если человек пришел на вакцинацию и у него в анамнезе есть контакт с какими-то пациентами с инфекционными заболеваниями в течение 14 дней либо у него были признаки острой респираторной вирусной инфекции (температура, насморк), то его не допустят до вакцинации и порекомендуют пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.