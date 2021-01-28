Из-за снегопадов в Кузбассе жители 352 домов остались без света Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кузбасс засыпало снегом. Среди последствий разгула стихии – многочисленные ДТП, пробки на дорогах. А в Таштагольском районе из-за снегопада 880 человек провели весь вечер 27 января впотьмах.

В пресс-служба администрации Таштагольского района рассказали о коммунальной аварии, которая произошла во второй половине дня 27 января. Как оказалось, сначала, с 11 часов утра, проводились плановые ремонтные работы на сетях. Однако около четырех часов дня ситуация изменилась.

- В поселках Селезень, Алтамаш, Чулеш, Сокол, Габовск, Килинск, Майск, Мрассу, Талон, Юдино после плановых работ с 11:00 произошло аварийное отключение электроэнергии. Потребители: 352 частных дома, 880 человек, сообщили в администрации.

Причиной отключения стали снежные шапки от Спасска до Коуры. Справиться с последствиями аварии и подключить дома к электроснабжению удалось через пять с половиной часов – в 21.30. Исключение – поселок Селезень: здесь света не было 28 января с 00.23 до 01.58.