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Енот Тема из Кемерова стал амбассадором анимационного мюзикла

Уже 28 января можно будет посмотреть первые четыре эпизода мультсериала
Фаяз Алекберов
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Енот Тема из Кемерова стал амбассадором анимационного мюзикла. ФОТО: instagram.com/raccoon.tema/

Енот Тема из Кемерова стал амбассадором анимационного мюзикла. ФОТО: instagram.com/raccoon.tema/

Знаменитый кемеровский енот Тема стал амбассадором нового музыкального мультсериала «Енотки». Первые четыре эпизода выйдут уже 28 января.

Хозяйка енота Темы из Кемерова сообщила на официальной страничке в Instagram, что он стал амбассадором первого в России анимационного мюзикла «Енотки» от студии «Союзмультфильм». Как сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика», мультсериал для дошколят расскажет о семерых маленьких енотах, живущих в музыкальной шкатулке. Каждый из них олицетворяет одну из музыкальных нот.

Хозяйка в посте рассказывает о том, что вся семья была в восторге и что это первый шаг на пути к мультфильму непосредственно про Тему.

«Это так символично и важно для нас. Особенно для меня, ведь я давно мечтаю о мультфильме про Тему. И пусть мультфильма пока нет, но первыи шаг в этом направлении уже сделан.» - пишет девушка.

В мультсериале маленькие зрители услышат музыку разнообразных жанров. В ее создании приняли участие такие композиторы как Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер. Кроме того, песню для первого эпизода исполнила участница шоу Голос.Дети Микелла Абрамова. Первые четыре серии «Еноток» выйдут уже 28 января на стриминговой платформе PREMIER.