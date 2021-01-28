Енот Тема из Кемерова стал амбассадором анимационного мюзикла. ФОТО: instagram.com/raccoon.tema/

Знаменитый кемеровский енот Тема стал амбассадором нового музыкального мультсериала «Енотки». Первые четыре эпизода выйдут уже 28 января.

Хозяйка енота Темы из Кемерова сообщила на официальной страничке в Instagram, что он стал амбассадором первого в России анимационного мюзикла «Енотки» от студии «Союзмультфильм». Как сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика», мультсериал для дошколят расскажет о семерых маленьких енотах, живущих в музыкальной шкатулке. Каждый из них олицетворяет одну из музыкальных нот.

Хозяйка в посте рассказывает о том, что вся семья была в восторге и что это первый шаг на пути к мультфильму непосредственно про Тему.

«Это так символично и важно для нас. Особенно для меня, ведь я давно мечтаю о мультфильме про Тему. И пусть мультфильма пока нет, но первыи шаг в этом направлении уже сделан.» - пишет девушка.

В мультсериале маленькие зрители услышат музыку разнообразных жанров. В ее создании приняли участие такие композиторы как Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер. Кроме того, песню для первого эпизода исполнила участница шоу Голос.Дети Микелла Абрамова. Первые четыре серии «Еноток» выйдут уже 28 января на стриминговой платформе PREMIER.