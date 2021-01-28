33-летний кузбассовец изнасиловал 2-летнюю девочку Фото: Асхат БАРДЫНОВ

На 13 лет суд отправил в колонию строгого режима 33-летнего жителя Кузбасса. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 2-летней девочки.

В один из ноябрьских дней 2019 года 33-летний мужчина согласился немного помочь своей знакомой. Женщина собиралась пойти в поликлинику со старшими детьми, а его попросила присмотреть за своей 2-летней дочерью. Он согласился. Пока матери с остальными детьми не было дома, мужчина воспользовался беззащитностью ребенка и надругался над ней. В силу возраста девочка никому не могла пожаловаться. Однако о преступлении, совершенном в отношении нее, все-таки стало известно. Через несколько дней мать в очередной раз распивала спиртное, и детей изъяли из семьи. Когда врачи перед приемом в соцучреждение осматривали детей, они обнаружили у младшей повреждения, которые свидетельствовали о сексуальном преступлении.

- Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что в момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям, каким либо психическим заболеванием не страдает.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год.