Всекузбасское родительское собрание пройдет в регионе 29 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 29 января, в регионе в формате онлайн состоится всекузбасское родительское собрание. Оно будет посвящено двум серьезным темам: изменения в правилах сдачи ЕГЭ и приеме в вузы в 2021 году и последствия участия в несанкционированных публичных акциях.

Вести собрание будут министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева и ректор Кемеровского государственного университета Александр Просеков. Также будет присутствовать старший преподаватель кафедры психологии МГУ Федор Ушков, который расскажет родителям, как отвечать на неудобные вопросы подростков и правильно навигировать их в современном мире.

- Заранее ждем от родителей вопросы на наших общественно доступных ресурсах и готовы ответить, потому что их поступает много. Это и правила приема в 2021 году первоклассников в школы, и проведение ЕГЭ-2021, и организация бесплатного питания в школах, опасения родителей, которые вызваны напряженной социальной ситуацией. Мы готовы ответить на все вопросы, высказать свою точку зрения, - отметила Софья Балакирева.

Александр Просеков, в свою очередь, подчеркнул важность предстоящего мероприятия:

- Мы должны вместе ответить на вопросы, как правильно организовать процесс ЕГЭ, чтобы наши дети получили хорошие баллы и нашли то место на следующие 4 или 6 лет, чтобы получить высшее образование. И еще одна актуальная тема, которая волнует всех, - понимание родителей, школьников и студентов и оценка своего места в жизни, когда есть опасность попасть не в ту ситуацию и сделать ненужные, неправильные шаги. Мы вместе должны приложить усилия, чтобы нам не было стыдно за наших детей.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, - отметила сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области. - Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Присоединиться к всекузбасскому родительскому собранию можно на YouTube-канале министерства образования и науки Кузбасса. Начало - в 18.00.