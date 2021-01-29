Двое мужчин погибли в страшном ДТП под Таштаголом Фото: Иван ВИСЛОВ

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Кузбассе. При столкновении двух автомобилей погибли два человека.

В четверг, 28 января, около 16.35 по автодороге «Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол» двигались два автомобиля – Suzuki и Honda. В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции сообщают, что неподалеку от поселка Учуклен водитель автомобиля Suzuki решил обогнать машину, которая ехала впереди. Он выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время навстречу ему ехала другая иномарка. Избежать столкновения не удалось, и машины врезались друг в друга.

- Двое мужчин – 1950 и 1991 года рождения – скончались от полученных травм на месте. Женщина 1954 года рождения и мужчина 1995 в тяжелом состоянии доставлены в больницу, - рассказал о состоянии тех, кто находился в иномарках пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Сейчас стражи порядка устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.